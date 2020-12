Bám trụ ở chung cư 'nứt toác' vì cho rằng đền bù chưa thỏa đáng

Trong tỉnh

Mặc dù chính quyền các cấp đã nhiều lần gặp mặt, đối thoại, thuyết phục người dân di dời khỏi chung cư Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An) do công trình này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn song nhiều hộ dân vẫn quyết bám trụ lại nơi đây bởi thấy chưa thỏa đáng về mức bồi thường của chủ đầu tư.