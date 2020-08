Bài thơ về Quảng Nam của Hoài Linh đấu giá được 700 triệu đồng

Clip Hoài Linh đọc bài thơ "Quảng Nam" do mình sáng tác:

Tối 8/8, talkshow “Cảm ơn những tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid - 19” diễn ra tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM và phát trực tiếp trên mạng. Tập đầu tiên của chương trình có sự góp mặt của những nghệ sĩ: Hoài Linh, Trường Giang, Dương Triệu Vũ, Cẩm Vân, Ngọc Ánh,... Gần 4 giờ đồng hồ, các nghệ sĩ cùng ngồi trò chuyện và góp thêm những tiết mục biểu diễn nhằm gây quỹ, kêu gọi khán giả ủng hộ cho đồng bào miền Trung.

NSƯT Hoài Linh dành tặng đến chương trình bài thơ Quảng Nam do chính mình sáng tác. Anh rơi nước mắt khi đọc đến đoạn về những khó khăn mảnh đất xứ Quảng gánh chịu.

Hoài Linh nhận lời tham gia chương trình vì muốn kêu gọi đóng góp với tư cách người con xứ Quảng.



Đàm Vĩnh Hưng đã mang bức tranh thư pháp ghi lại bài thơ của Hoài Linh kêu gọi đấu giá. Mức khởi điểm ban đầu 100 triệu đồng và cuối cùng món quà được một doanh nhân mua với giá 700 triệu đồng.

Tại chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng đấu giá chiếc áo dài họa tiết phố cổ Hội An (Quảng Nam) được 250 triệu. Một khán giả cũng đóng góp thêm 200 triệu cho chiếc áo dài này. Bên cạnh đó, ca sĩ Cẩm Vân ủng hộ 10 triệu tiền mặt cho chương trình.



Tổng số tiền đêm đấu giá đầu tiên là hơn một tỷ đồng. Toàn bộ tiền sẽ được Đàm Vĩnh Hưng và ê-kíp tổng kết, chuyển đến quê hương sau khi chuỗi chương trình khép lại.

Hoài Linh cùng Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ cùng nhau hoà giọng trong ca khúc ''Tình em xứ Quảng'' bằng giọng Quảng Nam.

Bên cạnh những màn kêu gọi đấu giá, chương trình còn có phần âm nhạc với các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Cẩm Vân, Quang Dũng, Võ Hạ Trâm, Lam Trường, Dương Triệu Vũ...

Chuỗi talkshow “Cảm ơn những tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid- 19” được phát theo hình thức livestream trực tuyến gồm 4 số, diễn ra vào thứ 7 hàng tuần trong tháng 8/2020.

