Bác thông tin công an viên bị đối tượng dùng dao chém vào gáy ở Hòa Bình

Cụ thể, một tài khoản chia sẻ: “Hôm nay 16/2, tại thôn Công thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Có một thanh niên cầm dao đuổi chém người đi đường. Lý do là người đó nhận tất cả đất đai ruộng đất là của người đó, vì vậy gây bức xúc cho người dân.

Cho đến giờ đã là 23h32. Nhưng công an vẫn đang túc trực tại cổng nhà người đó đề phòng ra ngoài làm náo loạn. Nhưng bốn bề đều giáp các nhà dân. Công an chỉ phong tỏa hai đầu đường chính, vì vậy người dân rất hoang mang.

Đặc biệt, đêm tối không biết đối tượng sẽ di chuyển và hành động như thế nào. Được biết, lúc chiều đối tượng đã dùng dao chém vào gáy một công an viên trong khi vào hòa giải và dùng đá ném người qua đường đập vỡ 3 xe máy của người dân. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc bắt giữ để yên ổn lòng dân”.

Sau khi thông tin này được đăng tải, đã có hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận gây hoang mang trong dư luận.

Trao đổi với PV, Thượng tá Lê Xuân Hoà - Phó Trưởng Công an huyện Đà Bắc cho biết: “Vào hồi 9h ngày 16/2, đối tượng Đinh Văn Th. (SN 1984, trú tại thị trấn Đà Bắc) đã vác dao ra chặn đường người đi làm đồng. Sau khi nhận được thông tin, công an thị trấn đã có mặt, đối tượng Th. có vung dao vào 3 chiếc xe của công an và người dân chứ chưa chém ai.

Sau đó đối tượng Th. cầm dao đi về nhà, để đảm an toàn cho người dân Công an huyện đã phối hợp với Công an thị trấn tiến hành vây vòng ngoài nhà để tránh trường hợp đối tượng gây thương tích cho người dân.

"Một năm trước đối tượng này đã được người nhà đưa đi chữa bệnh tâm thần, đến Tết năm nay về nhà do không uống thuốc nên đã phát bệnh. Trường hợp này không phải là gây rối trật tự công cộng, mà là đối tượng có biểu hiện tâm thần phát bệnh.

Thông tin trên mạng xã hội về việc đối tượng Th. chém vào vai một công an viên là không đúng sự thật. Vấn đề này sẽ xem xét để xử lý việc đưa tin thông sai sự thật", Thượng tá Hoà cho biết.

Hiện vụ viêc đang được xử lý theo quy định.

Tác giả: Minh Chuyên

Nguồn tin: Báo Giao thông