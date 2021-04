Bắc Ninh có tân Giám đốc Công an

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho Đại tá Bùi Duy Hưng

Tham dự có Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) thông báo Quyết định số 2668/QĐ-BCA ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 2679/QĐ-BCA ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Duy Hưng - Phó Cục trưởng (Thư ký lãnh đạo Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu, trên cương vị công tác mới, Đại tá Bùi Duy Hưng nêu cao tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Đại tá Bùi Duy Hưng khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh và cả nước nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan ghi nhận trong thời gian công tác tại tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Phạm Thế Tùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong hành động, đoàn kết, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đề ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, có tính chiến lược, lâu dài, góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan tặng hoa tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh và tin tưởng với phẩm chất, năng lực, trình độ, Đại tá Bùi Duy Hưng sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Duy Hưng- tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thể hiện quyết tâm không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền phong