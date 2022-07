Bà Phương Hằng liên quan gì trong vụ Nhâm Hoàng Khang 'hack' Facebook nghệ sĩ?

Tháng 10-2021, Nhâm Hoàng Khang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản đối với chủ sàn tiền ảo T-Rex. Sau đó, Viện KSND tối cao chuyển vụ án hình sự cho Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền. Đến tháng 3-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mới đây, Viện KSND TP.HCM gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Phương Hằng, đồng thời mời ê kíp và nhiều người liên quan đến bà Hằng lên làm việc.