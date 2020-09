Ba điều đáng quý ở “kỳ nhân” Đoàn Ngọc Hải!

Lần thứ nhất, từ đầu năm 2016, ông Đoàn Ngọc Hải khi ấy là Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP HCM được phân công phụ trách khối đô thị đã có một quyết định rúng động, gây nhiều tranh cãi: Lập lại trật tự đường phố, trả lại vỉa hè cho người đi bộ bằng một tuyên bố khá hùng hồn:

“Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu "đánh trống bỏ dùi" như những năm trước. Mục tiêu là xây dựng khu vực Quận 1 sạch đẹp như Singapore. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”.

Việc làm của ông Hải lúc ấy suýt trở thành một “phong trào rộng lớn”. Lác đác đã có nơi làm theo, một số nơi nghe ngóng… Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ông Hải thất bại. Nói là làm, ông Hải làm đơn xin từ chức vì "Không thực hiện được lời hứa trước nhân dân”.

Lần thứ hai là vào năm 2019, sau khi chấp thuận cho từ chức, UBND TP.HCM điều động ông làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn. Ngay lập tức, ông Hải làm đơn xin từ chức và dư luận lại một lần nữa nóng lên với những lời đồng tình của người dân và phản đối của một số cán bộ có chức sắc.

Sau khi được chấp thuận cho nghỉ theo chế độ, với số tiền được trả theo qui định cùng việc bán chiếc điện thoại và cái đồng hồ siêu sang, ông Hải dành toàn bộ số tiền (trên 2 tỉ đồng) để dựng một ngôi nhà cho một gia đình nghèo ở Hưng Yên và một ngôi nhà có diện tích khoảng 80m2 (ngang 4 m, dài 20 m) ở Q.12 (TP.HCM) giúp những phụ nữ nghèo trú ngụ qua đêm miễn phí. Dự kiến khoảng 4 tháng nữa, ngôi nhà ở Q.12 sẽ đón những phụ nữ nghèo vô gia cư đầu tiên.

Mới đây, tại cổng một số bệnh viện tại TP HCM xuất hiện chiếc xe loại cứu thương mới, nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, trị giá khoảng 700 triệu đồng có dòng chữ: “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí” mà ông tài không ai khác, chính là “dị nhân” Đoàn Ngọc Hải.

Trả lời báo chí, ông Hải cho biết: “Đích thân tôi lái xe cứu thương đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào TP.HCM hoặc từ TP.HCM ra Hà Nội, miền Trung, miền Tây và Tây Bắc. Trên đường về quê, tôi sẽ lo cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo, khi nào bà con cứ thấy xe cứu thương của tôi biển số 51B - 507.44 thì bà con cứ ra gặp và tôi sẽ phục vụ ngay lập tức… Trên xe, tôi cũng có trang bị đủ tiêu chuẩn để có thể chở bệnh nhân qua đời, cùng thân nhân họ về quê miễn phí”.

Cũng như những lần trước, việc làm này lại gặp một số ý kiến khác nhau. Người khen thì nhiều, song có ý kiến cho rằng ông Hải “làm hàng”, muốn nổi tiếng…

Đánh giá như thế nào, đó là quyền của mỗi người và tôi nghĩ, nên tôn trọng quyền đó.

Về cá nhân, tôi không bàn đến sự đúng, sai đối với những việc làm của ông Hải về các việc như giải phóng vỉa hè, từ chức hay động cơ làm từ thiện.

Tôi quý trọng ông ở ba yếu tố. Thứ nhất, nói là làm. Thề không giải tỏa, trả lại vỉa hè cho người đi bộ thì từ chức và ông đã giữ đúng lời hứa của mình: Từ chức!

Thứ hai, thái độ kiên quyết bảo vệ chính kiến, không nể nang, khuất phục, kiên quyết từ chức khi thấy vị trí đó không phù hợp với khả năng của mình như ở lần từ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn.

Thứ ba, dù với lý do gì (kể cả “chơi trội” như từng có ý kiến) và cả không biết có làm mãi được không…? thì tôi vẫn trân trọng việc làm này và hi vọng, ngày càng có nhiều người “chơi trội”, bỏ tiền túi ra để cứu giúp những số phận không may mắn như “kỳ nhân” Đoàn Ngọc Hải.

Với tôi, mọi việc làm nhân ái, giúp đỡ người khác dù với bất cứ động cơ gì đều đáng được trân trọng!

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

Nguồn tin: Báo Dân trí