Bà chủ cơ sở massage lĩnh 9 năm tù

Ngày 31/3, TAND Đà Nẵng tuyên Lê Thị Diệu My (30 tuổi, trú quận Hải Châu) 9 năm tù; Trần Thị Thanh Trà (29 tuổi, trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) 8 năm tù và Nguyễn Thanh Hằng (25 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù. Những người này phạm tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, chiều 30/7/2020, Công an Đà Nẵng kiểm tra cư trú tại cơ sở lưu trú và massage Ly’s spa & Apartment ở đường Trần Bạch Đằng (quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện 13 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp.

Cảnh sát xác định cơ sở Ly’s spa do My thuê lại từ tháng 2/2019 để làm cơ sở lưu trú và massage. Đến tháng 10/2019, Trà quen biết với My qua mạng xã hội. Lúc này, My mở quán karaoke Diamond tại đường Nguyễn Văn Thoại nên rủ Trà về phụ giúp kinh doanh và chia cho Trà 10% lợi nhuận.

Tháng 1/2020, Trà chuyển về ở cùng My và làm quản lý tại cơ sở lưu trú Ly's spa. Nguồn thu nhập của Trà từ kinh doanh và môi giới cho khách Trung Quốc đến các quán karaoke trên địa bàn để hưởng từ 10% đến 20% tiền hoa hồng.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tôi như cáo trạng truy tố. Ảnh: Nguyên Vũ.

Tháng 6/2020, My thuê Hằng làm quản lý cho cơ sở Ly's spa với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Cơ quan chức năng xác định từ 23/7 đến ngày 30/7/2020, My cùng Trà đã nhiều lần tổ chức cho 13 người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh trái phép vào ở tại cơ sở lưu trú và masage Ly's spa & Apartment.

Hằng có 2 lần giúp sức cho My, Trà trong việc tổ chức cho 10 người Trung Quốc ở “chui”. Tổng số tiền My thu lợi bất chính là 22,4 triệu đồng, Trà thu lợi bất chính 2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo nói biết việc giúp 13 người Trung Quốc ở lại Việt Nam là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, họ thấy việc làm trên mang lại số tiền lớn nên đã bất chấp các quy định của pháp luật.

HĐXX cũng có quan điểm với đại diện VKSND Đà Nẵng là việc 13 người Trung quốc nhập cảnh trái phép và ở lại Đà Nẵng gây những hệ lụy lớn về an ninh, trật tự xã hội. Thực tế, thời gian qua, nhiều người Trung Quốc đã qua Việt Nam trái phép, sau đó thực hiện những việc làm phi pháp. Những người Việt Nam giúp sức cho họ cần xử lý nghiêm để răn đe.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: zingnews.vn