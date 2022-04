Apple bán que chọc SIM giá 4 USD

Ngày 27/4, cửa hàng Self Service Repair của Apple đã được mở cho người dùng muốn tự thay linh kiện iPhone thay vì mang ra trung tâm bảo hành hoặc dịch vụ ủy quyền. Chương trình được giới thiệu vào tháng 11/2021 sau phong trào "quyền sửa chữa" (right to repair). Người ủng hộ vận động chính phủ các nước thay đổi luật, khuyến khích nhà sản xuất cung cấp linh kiện để tự sửa chữa thiết bị công nghệ. Ảnh: 9to5mac