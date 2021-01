Anh trai ông chủ Nhật Cường bị truy tố 12 - 20 năm tù

Cáo trạng quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với các bị can: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) về tội "Buôn lậu" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm a, khoản 4 điều 188 và khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Bị can Nguyễn Bảo Trung (Lao động tự do) về tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, b khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Các bị can: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Ngô Đức Tùng (lao động tự do), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành Apple Công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường), Phạm Văn Hiệp (lao động tự do), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) và Đỗ Văn Tùng (lao động tự do) về tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2017).