Anh Sơn (Nghệ An) đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn đồng hành cùng địa phương để phát triển kinh tế - xã hội

Theo đó, sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất, chế biến, chăn nuôi tại huyện Anh Sơn, Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã làm việc với lãnh đạo huyện này. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn đồng hành cùng địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, Sở NN&PTNT xem xét: Hỗ trợ huyện xây dựng, sửa chữa khắc phục hệ thống thủy lợi, kênh mương đã hư hỏng xuống cấp nặng để đảm bảo phát triển sản xuất; hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tưới cho cây công nghiệp, cây ăn quả và cỏ làm thức ăn chăn nuôi theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HDDND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh theo nhu cầu thực tế trên địa bàn; hỗ trợ cho xã Thọ Sơn nâng cấp công trình nước tự chảy cho 2 bản đồng bào dân tộc thiểu số; kết nối với các doanh nghiệp để hợp tác liên kết sản xuất, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện Anh Sơn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Anh Sơn: Cần tiếp tục bám vào các nhiệm vụ, giải pháp được ban hành tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh để triển khai, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao; đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, ổn định an ninh trật tự, an ninh biên giới. Huyện cần bám sát vào kế hoạch và các chỉ tiêu được giao, rà soát loại kế hoạch và kịch bản tăng trưởng của huyện để phù hợp trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp ngay từ đầu năm, để đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, để làm cơ sở thực hiện công tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn để tích hợp quy hoạch huyện, lĩnh vực nông nghiệp vào Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo chất lượng; tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hình thành các mô hình liên kết chặt chẽ, bình đẳng, tin cậy giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Ông Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An

“Anh Sơn cần triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn đã được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND để sớm đưa chính sách vào thực tế sản xuất, tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất NN&PTNT. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm công tác thủy lợi, nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu. Sử dụng hiệu quả, linh hoạt quỹ đất trồng cây hàng năm, lâu năm, diện tích nuôi trồng thủy sản, lựa chọn cây trồng phù hợp. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, tập trung bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, phát triển kinh tế dưới tán rừng, trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm…” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp nghiệp trên địa bàn huyên Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị: Các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng các giống cây mới hỗ trợ người dân; nghiên cứu các công nghệ khép kín, công nghệ đạt chuẩn để đảm bảo môi trường; gắn với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định...

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận buổi làm việc

Được biết, tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đề nghị huyện Anh Sơn: Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư như các công trình thủy lợi; thực hiện tốt mô hình vườn chuẩn; cần sắp xếp, rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, không thực hiện dàn trải nhiều nội dung; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động khai thác cát sỏi; quan tâm chỉ đạo các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp, vì đây là “bà đỡ”, đầu mối liên kết giữa người dân và các doanh nghiệp để góp phần ổn định sản xuất, tiêu thụ bền vững sản phẩm…

Tác giả: Văn Cương – Hoàng Lan

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn