Ảnh: Nước sông lên nhanh, người Quảng Bình chạy lũ trong đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ tối 17/10 đến ngày 18/10, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục mưa to đến rất to.