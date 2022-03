An Hưng Group chi tiếp 700 tỷ làm nhà máy may ở Nghệ An

Dự án nhà máy may An Hưng 1 của CTCP Tập đoàn An Hưng đã đi vào hoạt động và tạo công ăn việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương.

UBND tỉnh Nghệ An ngày 8/3/2022 đã có quyết định số 39/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho CTCP Tập đoàn An Hưng thực hiện dự án Nhà máy may An Hưng 2.

Theo đó, mục tiêu của dự án là cung cấp các sản phẩm may mặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tạo công ăn việc làm cho người dân xã Thọ Thành và các vùng lân cận trên địa bàn huyện Yên Thành.

Dự án có công suất thiết kế 99 triệu sản phẩm/năm (gồm quần áo phao, gió, quần áo thể thao và sơ mi các loại), được thực hiện tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, với ranh giới cụ thể: Phía Đông Bắc, phía Tây Nam, phía Đông Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp; Phía Tây Bắc giáp hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ 537.

Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 9,88 ha, tổng vốn đầu tư hơn 705,7 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư chiếm 180,1 tỷ đồng (bằng 25,5% tổng mức đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất. Dự kiến khởi công xây dựng trong quý IV/2022; hoàn thành và đưa nhà máy vào hoạt động trong quý IV/2024.

Được biết, cũng tại huyện Yên Thành, CTCP Tập đoàn An Hưng đã đầu tư xây dựng một nhà máy may trên khuôn viên rộng 10 ha, với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng. Đây là nhà máy may lớn nhất trên địa bàn huyện tỉnh Nghệ An, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các dây chuyền, thiết bị đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Khi hoạt động hết công suất, dự án tạo điều kiện cho khoảng 10.000 lao động địa phương có việc làm ổn định tại chỗ.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn