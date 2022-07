72 "dân bay" dính ma túy trong quán bar Bin Coffee DJ

Vào lúc 0h55' ngày 3/7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) và Công an huyện Việt Yên phối hợp kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh cà phê, âm nhạc Bin Coffee DJ ở tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Thời điểm kiểm tra quán có 144 người. Sau khi tiến hành test nhanh, kết quả có 72 người dương tính với ma túy.

Quán bar Bin Coffee DJ - nơi có 72 đối tượng dương tính với ma tuý.

Tổ công tác lập biên bản, bàn giao các đối tượng cho Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, quán Bin Coffee DJ do bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1988) làm quản lý. Sau khi tình hình dịch COVID-19 ổn định, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Tác giả: P. Thuỷ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân