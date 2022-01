7 Thứ trưởng Bộ Công an hiện nay gồm những ai?

Thượng tướng Lương Tam Quang (SN 1965, quê Hưng Yên) được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân, đã đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh. Ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Công an từ năm 2012 đến 2017. Từ năm 2017 đến 2019, ông giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an và lần lượt mang hàm Thiếu tướng, Trung tướng. (Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang)