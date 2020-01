600 người ‘chen chân’ làm hộ chiếu sáng mùng 6 Tết ở Nghệ An

Trao đổi với VietNamNet, đại uý Ngô Xuân Mạnh – Phó Đội trưởng Đội 2 Phòng quản lý Xuất nhập cảnh (PA08 - Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trong số gần 600 người đến xin cấp, đổi hộ chiếu và giấy thông hành ngày đầu năm, có hơn 100 ngươi làm giấy thông hành đi sang Lào đến 3 tỉnh giáp Nghệ An gồm: Xiêng Khoảng, Bô Ly khăm Xay và Hủa Phăn.



“Ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán thường chưa thật sự đông người đến đề nghị cấp hộ chiếu. Số lượng sẽ tăng lên từ những ngày sau, gấp khoảng 3-4 lần so với ngày thường.

Do đó, 100 quân số được huy động phục vụ nhân dân một cách nhanh chóng và kịp thời nhất”, đại úy Mạnh thông tin.

100% quân số của lực lượng PA08 Công an tỉnh Nghệ An được huy động phục vụ cấp đổi hộ chiếu sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Theo đó, năm nay PA08 Công an Nghệ An còn huy động thêm địa điểm là trụ sở Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh để bố trí 4 bàn tiếp nhận hồ sơ và 1 bàn trả kết quả cấp hộ chiếu, giấy thông hành.



Ngoài ra, PA08 còn phối hợp với Công an TP Vinh đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh trụ sở, giải quyết tình trạng “cò” chèo kéo công dân, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè.



“Liên tục mấy năm qua, 3 tuần sau Tết Nguyên đán bình quân mỗi ngày đều có hơn 1.000 người đến làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu mới. Nghệ An là tỉnh có nguồn lao động đi nước ngoài dồi dào, số lượng người đến làm hộ chiếu năm sau đều cao hơn năm trước”, đại úy Mạnh cho biết.



Anh Tôn Hữu Chương (SN 2000), quê ở xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương cho biết, học xong lớp 12, anh chọn học nghề trung cấp sửa chữa xe ô tô ở Hà Nội.

Cán bộ PA08 hướng dẫn anh Tôn Hữu Chương làm hộ chiếu sáng nay

“Em yêu nước Nhật từ nhỏ, thích người Nhật và văn hoá bên đó. Do đó, những đồ vật của người Nhật làm ra đều rất chất lượng như: Xe máy, ô tô, xe đạp và nhiều đồ điện khác đều rất tốt và phù hợp với người Việt. Thêm nữa là văn hoá người Nhật có tính kỷ luật, trách nhiệm cao và là nơi em muốn trải nghiệm” – anh Chương chia sẻ.

Chương cho biết, anh thích đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản. Anh đã có chứng chỉ nghề sửa chữa ô tô và dự kiến sẽ sang Nhật làm việc khoảng 3-5 năm, sau đó sẽ trở về quê để mở ga-ra sửa chữa ô tô.

Một số hình ảnh sáng nay tại PA08, Công an tỉnh Nghệ An:

Sau Tết nguyên đán, số lượng người đến cấp đổi hộ chiếu mới ở Nghệ An cao gấp 3-4 lần ngày thường

Chỉ trong sáng mùng 6 Tết có gần 600 người đến PA08 xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành mới

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net