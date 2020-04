6 người chết, mất tích trong dông lốc, mưa đá khủng khiếp

Mưa đá liên tiếp đã khiến hơn 10.300 nhà dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị tốc mái, thủng mái

Sáng 25/4, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn, dông, lốc sét, mưa đá những ngày qua đã làm 5 người chết.

Trong đó, tại Lai Châu có 2 người tử vong do mưa lớn làm sập nhà, bị lũ cuốn trôi; Hà Giang có 1 trường hợp tử vong do cây đổ, đè vào người; Sơn La có 1 người chết do đá lăn vào nhà đổ tường; Yên Bái có 1 trường hợp tử vong do sét đánh. Ngoài ra, có 1 người đang mất tích tại Lai Châu do bị lũ cuốn trôi và 25 người bị thương.

Báo cáo nhanh từ các địa phương cũng cho thấy, tình trạng mưa đá, dông lốc xảy ra liên tiếp ở các tỉnh miền núi phía Bắc những ngày qua đã làm 10.330 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, nặng nhất là ở tỉnh Điện Biên với gần 2.170 nhà, Hà Giang có 2.060 nhà, Lào Cai có 1.690 nhà...

Dông lốc mưa đá cũng làm gần 920 ha lúa, trên 2.700 ha hoa màu, trên 650 ha cây ăn quả, cùng 32 công trình phụ, nhà văn hoá… bị đổ gãy, hư hại. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do thiên tai những ngày qua khoảng 130 tỷ đồng.

Cũng trong ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp đã dẫn đầu đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn, mưa đá, dông lốc tại huyện Xín Mần, Hà Giang.

Mưa đá, dông lốc những ngày qua khiến toàn huyện Xín Mần có 1.376 nhà ở, 21 công trình phúc lợi, gần 1.500 ha cây hoa màu bị thiệt hại, thiệt hại do mưa đá và giông lốc ước khoảng 25 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình bị thiệt hại nặng do mưa đá và dông lốc tại xã Bản Díu.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang, Thứ trưởng Hiệp đề nghị địa phương cần tiếp tục chỉ đạo và có các giải pháp kịp thời để hỗ trợ, khắc phục lại nhà ở cho bà con với tiêu chí đảm bảo ổn định lâu dài.

Hà Giang cần rà soát và thực hiện tốt công tác quy tụ dân cư về nơi ở an toàn, đảm bảo sinh kế cho bà con trong mùa mưa lũ, khẩn trương hỗ trợ cây giống cho bà con nhân dân để sớm khôi phục sản xuất.

Ông Hiệp cũng yêu cầu huyện rà soát và đầu tư lắp các trạm cảnh báo, biển báo sớm tại các vùng có nguy cơ sạt lở cao, chú trọng nâng cao năng lực tự ứng phó… khi có thiên tai xay ra.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến sáng ngày 26/4 ở khu vực Tây Bắc, vùng Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h); khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến sáng 27/4, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông đang hoạt động mạnh dần lên nên có mưa dông nhiều nơi.

Riêng các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, thiên tại đã làm 10 người chết, mất tích, hơn 40 người bị thương. Thông kê bán đầu cho thấy, thiên tai đã gây thiệt hại gần 2.970 tỷ đồng, trong đó do dông lốc, mưa đá khoảng gần 470 tỷ đồng, hạn hán, xâm nhập mặn khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tác giả: Nam Khánh

Nguồn tin: Báo Tiền phong