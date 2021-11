5 dấu hiệu cho biết bạn đang thiếu hụt vitamin

Tóc khô

Khi thấy tóc trở nên khô, giòn và nhiều gàu, có thể bạn đang thiếu chất biotin hay còn gọi là vitamin B7. Đây thường là kết quả của việc uống nhiều thuốc kháng sinh làm phá hủy các vi khuẩn đường ruột tổng hợp chất biotin.

Để bổ sung vitamin B7, bạn nên ăn thêm nhiều thịt, cá, rau, trái cây, nấm và có chế độ luyện tập thường xuyên.

Da nhợt nhạt

Nếu da của bạn trở nên nhợt nhạt hơn so với bình thường, đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu vitamin B12. Việc thiếu vitamin B12 sẽ khiến bạn cảm thấy chán nản và mệt mỏi kéo dài.

Cách tốt nhất để bổ sung vitamin B12 cho cơ thể là ăn nhiều thịt và các sản phẩm thủy sản.

Đôi mắt sưng húp

Bạn có thể sẽ nhận thấy đôi mắt của bạn đang sưng phồng sau khi thức dậy. Tuy nhiên, sự sưng phồng quá mức có thể cho biết lượng i-ốt trong cơ thể thấp. Một nghiên cứu năm 2006 đã phát hiện ra mối liên quan giữa khẩu phần i-ốt thấp và bệnh tuyến giáp - một tình trạng có thể dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và mắt sưng phồng. Ngoài ra, bạn còn có thể thấy các dấu hiệu khác của thiếu hụt i-ốt bao gồm da khô, tăng cân và móng giòn.

Nguồn cung cấp i-ốt phổ biến nhất là muối i-ốt. Ngoài ra, hãy ăn thêm các loại thực phẩm như rau biển, tảo bẹ, trứng, kefir (tốt hơn là từ sữa dê) và đậu để bổ sung i-ốt cho cơ thể.

Môi nhợt nhạt

Những người có đôi môi nhợt nhạt thường có hàm lượng sắt thấp. Nếu không được điều trị, nó có thể dẫn tới bệnh thiếu máu – tình trạng khi cơ thể không có đủ sắt để tạo ra lượng tế bào hồng cầu tương ứng. Hậu quả là bạn có cảm giác mỏi mệt, hệ miễn dịch suy yếu, làn da xanh xao và tim đập nhanh.

Để giúp cơ thể bổ sung thêm sắt thì bạn cần nạp các loại thực phẩm như thịt đỏ, rau lá xanh đậm, đậu Hà Lan… sẽ giúp cải thiện tình trạng môi tái nhợt trên mặt.

Chảy máu nướu, lợi

Chảy máu nướu là lời nhắc nhở bạn cần bổ sung vitamin C cho cơ thể. Việc thiếu hụt vitamin C có thể gây ra giảm miễn dịch, đau cơ, còi xương và một số vấn đề về răng. Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây có múi và ớt đỏ.

Tuy nhiên, tất cả những triệu chứng trên chưa hẳn đã là dấu hiệu chính xác. Khi nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay để có chẩn đoán và lời khuyên chính xác.

