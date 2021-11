4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin: 2 em được xuất viện, một em tiên lượng xấu

Bắc Giang triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

Chiều 28-11, liên quan đến vụ 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin vắc-xin Covid-19 Pfizer, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, cho biết hội đồng chuyên môn đã họp để đánh giá sự cố tiêm chủng này. Bước đầu xác định 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 là do cơ địa, hoàn toàn không phải do lỗi quy trình tiêm hay do vắc-xin.

Trong 4 học sinh bị sốc phản vệ, có 2 em bị nhẹ, được điều trị tại Trung tâm Y tế Sơn Động (Bắc Giang), đến chiều 27-11, sức khoẻ đã ổn định và đã được xuất viện. 2 em khác bị nặng hơn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cả 2 bệnh nhân đều được can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Theo bà Hương, đến nay, 1 trong số 2 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã có diễn biến sức khỏe đã tốt hơn, tuy nhiên một em tiên lượng xấu.

Hôm qua (27/11), đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết trên báo VnExpress, 2 học sinh sốc phản vệ nặng được can thiệp ECMO (thiết bị hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp) ngay khi nhập viện. Các bác sĩ bỏ qua một số thủ tục tài chính để tập trung cứu chữa các cháu, mục đích là cải thiện chức năng tim phổi, kiểm soát để tình trạng bệnh không nặng thêm. Hiện các em chưa được cai ECMO, tiếp tục điều trị hồi sức tích cực.

Trước đó, 4 học sinh ở huyện Sơn Động tiêm mũi một vắc xin Pfizer sáng 24/11 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Động và Trường THPT Sơn Động số 2, cùng khoảng 700 học sinh khác. Các em được khám sức khỏe trước khi tiêm, đều bình thường.

Sau khi tiêm 15-30 phút, 4 em này có triệu chứng phản vệ, trong đó 2 em bị choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái, nhịp tim chậm, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu) dưới 90%. Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã sơ cứu, chuyển hai em đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

