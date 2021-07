2 người đàn ông bị điện giật tử vong

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 30/7, tại một ngôi nhà ở khối phố Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP Hội An, ông Nguyễn Tấn D. (33 tuổi), trú thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An và anh Nguyễn Văn Th. (26 tuổi), trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trong lúc dùng điện cắt khung cửa sắt thì không may cả 2 ông bị điện giật tử vong.

Hiện trường 1 vụ giật điện tử vong ở Quảng Nam.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Hội An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời bàn giao các thi thể cho gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được Công an TP Hội An tiếp tục điều tra làm rõ.

