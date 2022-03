2 CSGT ở TP HCM giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử do buồn chuyện gia đình

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP HCM cho biết, 2 cán bộ thuộc Trạm CSGT Tây Bắc vừa trấn an, cứu được người phụ nữ có ý định nhảy cầu do buồn chuyện gia đình.

Theo đó, khoảng 15h35 cùng ngày, Đại úy Huỳnh Văn Kía và Trung úy Lâm Hoàng Viên đang làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại Tỉnh lộ 8 – Hà Duy Phiên.

Lúc này, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về việc một người phụ nữ đang có ý định nhảy cầu Phú Cường tự tử nên cả hai đã di chuyển đến vị trí trên để nắm tình hình, đồng thời báo cáo với ban chỉ huy.

Tại cầu Phú Cường, đoạn qua địa bàn phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cả hai phát hiện chị N.T.L. (28 tuổi, quê Đắk Lắk) đứng trên cầu khóc lóc, la hét, bên dưới là chiếc xe máy của nạn nhân.

Hai chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận và động viên tư tưởng, trấn an chị L. Sau đó, nhanh chóng lao đến giữ và kéo nạn nhân xuống khỏi lan can cầu.

Chị L. liên tục la hét xô đẩy 2 CSGT để thoát ra nhưng không thành. Được sự hỗ trợ của Công an phường Chánh Mỹ, người phụ nữ được ứng cứu và đưa ra khỏi khu vực cầu Phú Cường.

Bước đầu, chị L. cho biết, do buồn chuyện gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử. CSGT sau đó đã gọi điện cho chồng chị L. để đưa nạn nhân về nhà.

Tác giả: Thiên Long

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị