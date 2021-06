19 đối tượng hỗn chiến, đâm chết 1 người vì... nghe hàng xóm kể bị dọa đánh

Đối tượng Lê Văn Tới tại cơ quan công an

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với gia đình, đã vận động được đối tượng Lê Văn Tới (20 tuổi, ở khu dân cư số 8, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) ra đầu thú.

Đến chiều 31/5, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã chuyển toàn bộ hồ sơ và các đối tượng liên quan đến vụ án mạng trên địa bàn huyện cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 30/5, đối tượng Tới đã dùng dao đâm 3 nhát vào người khiến anh Lê Trung H. (18 tuổi, ở thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà) tử vong.

Nguyên nhân vụ án được xác định: Khi nghe Nguyễn Tuấn Kiệt, ở cùng khu dân cư kể về việc đến xã Thanh Hồng chơi bị một nhóm thanh niên dọa đánh, Tới liền lên mạng xã hội Facebook tìm được địa chỉ của nhóm thanh niên này và hẹn nhau chiều 30/5 đến khu vực đò Bầu (xã Thanh Hồng) để hòa giải.

Khoảng 15h30 ngày 30/5, nhóm của Tới và Kiệt gồm có 7 người là: Nguyễn Khánh L., Đặng Huy Tùng, Nguyễn Kiên Trung, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Dương đi xe máy xuống địa điểm đã hẹn gặp nhóm thanh niên gồm 12 người là: Lê Trung H., Ngô Minh V., Vũ Đình Cương, Phạm Văn Đức, Đỗ Văn Thuần, Ngô Bá Bắc, Ngô Bá Đạt, Lê Văn Hiệu, Bùi Đức Long, Nguyễn Thị Quỳnh C., Đỗ Mỹ L., Nguyễn Thị T.

Các đối tượng nêu trên có tuổi đời còn rất trẻ, từ 15-23 tuổi, đều thường trú tại các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến dẫn đến án mạng

Khi 2 nhóm gặp nhau, lực lượng Công an xã Thanh Hồng đã phát hiện và yêu cầu giải tán. Tuy nhiên, 15 phút sau, hai nhóm lại gặp nhau ở chỗ cũ.

Tại đây, lời qua tiếng lại, Tới đã dùng dao xông tới đâm 3 nhát khiến anh H. gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tới đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh H. được đưa đến Trạm Y tế xã Thanh Hồng sơ cứu và tử vong trên đường đưa lên Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã khẩn trương rà soát, truy bắt các đối tượng có liên quan; phối hợp Viện KSND huyện Thanh Hà khám nghiệm hiện trường và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được 19 đối tượng liên quan đến vụ việc. Qua công tác tra hỏi, các đối tượng khai Tới chính là kẻ gây ra cái chết cho anh H.

Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Việt Hòa-Trường Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông