17 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân: Khởi tố, bắt tạm giam bị can

Ngày 11/8, theo tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bị can Nguyễn Văn Hiền (trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trong nhà.

Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (xóm Phú Đô, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) là do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ. Hiện công an huyện đang tạm giữ bà Định để lấy lời khai củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ mức độ vi phạm.

Những con hổ Đông Dương bị nuôi nhốt trái phép trong hầm kín nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành). Lực lượng chức năng phát hiện 17 con hổ đã trưởng thành (200 - 265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện những con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân

Nhà ông Hiền nuôi 14 con, nhà bà Định nuôi 3 con. Chủ nhà khai nhận, để tránh không bị phát hiện, họ vận chuyển những con hổ này từ Lào về khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm kín với diện tích khoảng 80 - 120 m2 rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4m2 để nuôi nhốt hổ.

Trong số 17 con hổ được lực lượng chức năng phát hiện thì đến nay đã có 8 con hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân, 9 con còn lại vẫn khỏe mạnh bình thường.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News