10 địa điểm tuyệt vời cho các cặp đôi trong ngày lễ tình nhân

1. Ocean Springs, Mississippi

Ocean Springs, Mississippi gần như chắc chắn sẽ nằm trong tầm ngắm của bạn như một điểm đến lãng mạn. Nó là một viên ngọc ẩn của Bờ biển Bí mật phi thường của Bờ biển Mississippi và là một trong những điểm đến Bờ Vịnh Hoa Kỳ. Bạn có thể nghỉ ngơi qua đêm tại khách sạn Boutique từng đoạt giải thưởng The Roost, một căn phòng sang trọng tại The Inn at Ocean Springs hoặc một ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn riêng tại Front Beach Cottages. Ngoài ra, bạn có thể tản bộ trên những con đường rợp bóng cây sồi đầy cảm hứng, ghé thăm Bảo tàng Walter Anderson đáng kinh ngạc và trải nghiệm ẩm thực đầy mê hoặc từ đầu bếp bậc thầy tại Vestige.

2. Thành phố New Orleans, Louisiana

New Orleans, Louisiana được biết đến nhiều nhất như một điểm đến để tiệc tùng. Điều mà nhiều du khách không ngờ rằng New Orleans là một lựa chọn tuyệt vời cho một kỳ nghỉ lãng mạn trong Ngày lễ tình nhân. Theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, New Orleans là một thành phố cổ. Kiến trúc trong Khu phố Pháp là nơi hoàn hảo cho một ngày vui chơi của du khách và tản bộ qua một khu vực đầy lịch sử và thú vị. Garden District là một khu vực tuyệt đẹp khác để đi dạo lãng mạn dưới những cây sồi sống hàng thế kỷ, đi ngang qua những ngôi nhà cổ kính trang nghiêm của miền Nam. Một trong những lựa chọn độc đáo nhất của New Orleans cho Ngày lễ tình nhân lãng mạn là du ngoạn và dùng bữa vào buổi tối trên một trong những chiếc thuyền trên sông nổi tiếng. Các cặp đôi có thể thưởng thức bữa tối vui vẻ vào một buổi tối lênh đênh trên sông Mississippi.

3. Destin, Florida

Destin, Florida nên được thêm vào đầu danh sách của bạn bởi bạn có thể sẽ tạo ra những kỷ niệm trọn đời ở đây. Destin nằm trên Bờ biển Emerald với tầm nhìn ra đại dương tuyệt đẹp. Bạn sẽ thấy thời tiết rất đẹp với nhiệt độ trung bình khoảng 18 độ C trong ngày. Thời tiết thật lý tưởng để đi dạo lãng mạn dọc theo những bãi biển hoang sơ và thả mình vào bãi cát trắng mịn. Một điều lãng mạn khác có thể làm là đặt chuyến du ngoạn vào Ngày lễ tình nhân trên du thuyền và dành buổi tối thưởng thức hải sản ngon trong khi thưởng thức hoàng hôn. Ngoài ra, HarbourWalk Village còn có nhiều nhà hàng và cửa hiệu. Đó là khu vực hoàn hảo để hai bạn có thể tay trong tay đi dạo cùng đối phương và cùng nhau ngắm cảnh.

4. San Juan, Puerto Ricop

San Juan là một trong những thành phố đẹp nhất để tham quan ở Mỹ với những tòa nhà thuộc địa và những ngôi nhà đầy màu sắc. Nơi đây có nhiệt độ ấm áp quanh năm và một khu phố cổ sôi động với những quán rượu và các địa danh lịch sử. Dạo quanh khu phố cổ San Juan khiến bạn có cảm giác như đang lạc bước trong cảnh phim ngoài đời thực. Tất cả các khu nghỉ dưỡng và khách sạn sẽ có các sự kiện hoặc ưu đãi đặc biệt cho ngày lễ tình nhân. Hơn nữa, đây là một nơi tuyệt vời để khám phá Puerto Rico, nơi có đầy những bãi biển xinh đẹp và những hòn đảo thiên đường. Hòn đảo chính thậm chí còn là nơi có một trong những khu rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt nhất trên thế giới, và là khu rừng mưa nhiệt đới duy nhất trong Hệ thống Rừng Quốc gia Hoa Kỳ.

5. Palm Springs, California

Palm Springs là một điểm đến tuyệt vời cho các cặp đôi cho một ngày lễ tình nhân vì có nhiều hoạt động, spa và nhà hàng. Có nhiều hoạt động để mỗi cặp đôi có thể khám phá, tận hưởng và tạo ra những kỷ niệm như: Đi khinh khí cầu, đặc biệt là vào lúc bình minh và hoàng hôn, chuyến đi bộ đường dài ở hẻm núi Ấn Độ, …Palm Springs Aerial Tramway là xe điện xoay lớn nhất thế giới. Đi xe 10 phút lên đến Công viên Tiểu bang Núi San Jacinto thật ngoạn mục và điểm đến có các nhà hàng tuyệt vời, đài quan sát và các chuyến đi bộ đường dài cho tất cả mọi người.

6. Mobile, Alabama

Hãy tưởng tượng một thành phố giống như New Orleans, với kiến ​​trúc đẹp đẽ lấy cảm hứng từ Pháp và những dinh thự thời tiền cổ. Mobile, Alabama là thủ đô ban đầu của Louisiana thuộc Pháp và là một thành phố lưu giữ nét quyến rũ lịch sử. Một số dinh thự trước Nội chiến hiện đã mở cửa cho công chúng tham quan có hướng dẫn viên, chẳng hạn như Lịch sử Oakley và Dinh thự Bragg-Mitchell. Và những bãi biển gần đó của Bờ Vịnh là nơi lý tưởng cho những chuyến đi bộ dài và lãng mạn. Ngày lễ tình nhân không phải là lễ kỷ niệm duy nhất diễn ra trên Mobile vào thời điểm này trong năm. Nó cũng trùng hợp với lễ hội Mardi Gras, được tổ chức sôi nổi dưới hình thức diễu hành trên đường phố, nơi những người mặc trang phục vui chơi trên phao ném vòng cổ hạt cườm và bánh mặt trăng cho đám đông.

7. Thác Niagara, New York

Thác Niagara từ lâu đã được biết đến là điểm đến hàng đầu thế giới dành cho các cặp tình nhân. Đi bộ chậm rãi dọc theo lối đi lát ván tiếp giáp với những thác ghềnh hùng vĩ của sông Niagara là điều không thể tuyệt vời hơn. Sức mạnh của thiên nhiên, vẻ đẹp ấn tượng và quy mô không chỉ được nhìn thấy từ bên ngoài mà còn được cảm nhận bên trong. Thật khó quên khi ở bên cạnh một thác nước được nắm tay người yêu của bạn.

8. Cape Cod, Massachusetts

Nếu nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố quá căng thẳng với bạn, tại sao không xem xét một nơi nghỉ ngơi lãng mạn đến một thị trấn nhỏ bên bờ biển? Nằm ở vùng duyên hải phía đông của Massachusetts, Cape Cod là nơi hoàn hảo để các cặp đôi có thể thư giãn trong ngày lễ tình nhân. Chỉ 4,5 giờ lái xe từ Thành phố New York, Cape Cod là một trong những nơi tuyệt vời nhất cho một ngày cuối tuần lãng mạn. Các cặp đôi có thể tản bộ xuống những khu vực ven biển xinh đẹp của Cape Cod trong yên bình, chụp những bức ảnh đáng nhớ và tận hưởng sự đồng hành của nhau mà không bị làm phiền.

9. Vail, Colorado

Vail, Colorado là một trong những điểm đến lãng mạn nhất ở Hoa Kỳ để dành ngày lễ tình nhân. Đặc biệt, khu vực Bachelor Gulch, nơi có Ritz Carlton Bachelor Gulch cực kỳ lãng mạn, một khu nghỉ mát trượt tuyết nằm ẩn mình yên tĩnh trong Dãy núi Rocky phủ đầy tuyết trắng. Bạn có thể thưởng thức bữa tối ngon lành trong nhà hàng của khách sạn với những đồ trang trí tuyệt đẹp dành cho Lễ tình nhân. Hoặc nếu bạn muốn ăn tối ngoài trời, hãy đi xe trượt tuyết 15 phút để có thể ngắm toàn bộ khung cảnh nơi đây.

10. Thành phố New York

Thành phố New York được nhiều người mệnh danh là “Thủ đô của thế giới”! Nó mang đến cho bạn nhiều loại đa dạng nhất khi nói đến đồ ăn, thức uống, một trải nghiệm thú vị và tất cả những ý tưởng lãng mạn khác nhau cho tất cả các ngân sách./.

Tác giả: CTV Vũ Tuyến

Nguồn tin: Báo VOV