1 ngày tìm thấy 5 thi thể ở Nghệ An: Người vợ trẻ ôm con gọi chồng, gọi anh trai

Ngày 1/11, lực lượng chức năng ở Nghệ An đã tìm thấy 5 thi thể bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn Thanh Chương và huyện Nam Đàn.

Theo đó, vào chiều ngày 1/11, cháu P.T.Tr (13 tuổi) và T.T.A (14 tuổi, cùng trú thôn Hà Lương, xã Võ Liệt; học sinh trường THCS trên địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Đến chiều tối cùng ngày, 2 gia đình không thấy 2 cháu về nên cùng nhau đi tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Khi qua cầu Đập Bượm, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, mọi người tìm thấy chiếc xe đạp của 2 cháu nên tìm kiếm quanh khu vực. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 cháu.

Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể em Ph.V.Ph (SN 2003, học lớp 12, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) không may bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá cùng bố.

Cũng trong ngày 1/11, lực lượng chức năng xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã tìm thấy thi thể 2 anh em Ng.V.Q (SN 1994, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Tr.C.Th (SN 1995, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương). Trươc đó vào ngày 30/10, anh Q. và anh Th. đi xe máy qua xã Thanh An thì gặp chú ruột gặp nạn. Ngay sau đó, anh Th. và anh Q. lao xuống nước cứu chú mình. Tuy nhiên, nước lũ cuốn cả 2 anh em mất tích. Riêng người chú được người đi đường dùng dây ứng cứu, kéo lên bờ thoát nạn.

Chị H. với nỗi đau mất chồng, mất anh trai. Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Vietnamnet, anh Th. là anh vợ của Q. Hai vợ chồng anh Q. và chị Trần Thị H. (SN 1998) mới sinh con nhỏ được 1 tuổi. Trước nỗi đau mất chồng, mất anh trai, người vợ trẻ chỉ biết ôm con gào khóc khiến ai cũng xót xa.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Nghệ An có 9 người chết, trong đó 1 người vẫn đang mất tích.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com