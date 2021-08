01 ngày, bắt 02 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý

Công an huyện Diễn Châu bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng ma tuý tại trang trại của Nguyễn Ngọc Lam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu đã chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý. Điển hình, vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 04/8, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Ngọc Lam (sinh năm 1979), Trần Quang Hiếu (sinh năm 1988), Lê Hữu Quyền (sinh năm 1992) đều trú tại xã Diễn Yên và Bi Văn Giang (sinh năm 1983) trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý tại trang trại của Lam ở xóm 1, xã Diễn Yên. Đồng thời thu giữ 200 viên hồng phiến. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lam, cơ quan Công an thu giữ 54 viên hồng phiến, 04 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 02 thanh kiếm, 01 bình xịt hơi cay, 05 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác liên quan.

Tiếp đó, Công an huyện Diễn Châu tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thanh Bình (sinh năm 1979) trú tại xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu; thu giữ 97 viên hồng phiến. Đây là đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về ma tuý và có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an.

Trước đó, vào lúc 03 giờ cùng ngày, Công an huyện Diễn Châu bắt đối tượng Vũ Văn Thắng (sinh năm 1973) trú tại thôn Đông Kỷ B, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ 37 viên ma tuý tổng hợp.

Hiện, cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn