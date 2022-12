Xuất hiện băng tuyết ở rừng núi biên giới Nghệ An

Trưa 18/12, một cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sáng sớm cùng ngày, cán bộ Ban này đi tuần tra phát hiện ở khu vực biên giới đã xuất hiện băng tuyết bám trên cành, lá cây.

Vị trí khu vực xuất hiện băng tuyết là khu L10 đường biên giới, đỉnh Phù-Xai-Lai-Leng, cách trạm biên phòng Buộc Mú khoảng 1km. Khu vực này thuộc địa bàn xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), có địa hình đồi núi cao hơn so với mực nước biển khoảng 1.900m.

Video băng tuyết phủ trắng khu vực rừng biên giới Nghệ An (Người dân cung cấp).

Theo quan sát, trên các cành cây, lá cây có băng bám trắng xóa. Đêm qua, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuống thấp, lạnh giá.

Khu vực rừng L10 đường biên giới xuất hiện băng tuyết vào sáng 18/12 (Ảnh người dân cung cấp).

Đặc biệt tại khu vực các huyện biên giới, nhiệt độ hạ xuống thấp gần 0 độ C. Đặc biệt, rạng sáng 18/12, nhiệt độ có lúc xuống -4 độ C.

Đến gần trưa 18/12, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, khoảng 10 độ C. Tuy nhiên, ở khu vực biên giới, nhiều vị trí nhiệt độ vẫn ở mức thấp và vẫn xuất hiện băng tuyết.

Các cành cây bị băng tuyết đóng kín (Ảnh: người dân cung cấp).

Băng tuyết trắng xóa các cành, lá cây (Ảnh: người dân cung cấp).

Băng tuyết đóng khá dày (Ảnh: người dân cung cấp).

Băng tuyết phủ kín đá và cây bụi nhỏ (Ảnh: người dân cung cấp).

Băng tuyết đóng khiến các cành cây nhìn rất lạ mắt (Ảnh người dân cung cấp).

Đến trưa 18/12, nhiệt độ đã tăng nhưng băng tuyết vẫn còn (Ảnh người dân cung cấp).

Cả khu rừng trắng xóa bởi băng tuyết (Ảnh: người dân cung cấp).

Nhiệt độ xuống -4 độ C (Ảnh người dân cung cấp).

Người dân chụp ảnh bên cây đóng băng tuyết (Ảnh T.C.).

Cán bộ biên phòng Nghệ An bên cây bị đóng tuyết (Ảnh T.C.).

Anh Cường (cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn) bên cạnh cây rừng có đóng băng tuyết.

