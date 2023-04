Xe ôtô tông nhau trên cao tốc, 4 người thương vong

Ngày 5-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cho biết rạng sáng cùng ngày tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn thuộc địa phận xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ôtô con khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu



Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 1 giờ 25 phút, tài xế Lê Đức T. (SN 1968, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô BKS 14A-274.xx chở chị gái Lê Thị H. (SN 1964, trú tại tỉnh Thái Bình) đi trên cao tốc, hướng Hà Nội. Khi đến đoạn đường qua thôn Xuân Úc (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), xe ôtô do tài xế Tiến điều khiển va chạm với ô tô BKS 15A-235.xx do tài xế Nguyễn Bằng V. (SN 1981) điều khiển, chở anh Lã Ngọc T. (SN 1991), cả hai cùng đang công tác tại Công an TP Hải Phòng.



Hậu quả, vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Bằng V. tử vong. Bà H. và anh Lã Ngọc T. bị thương nặng, tài xế Lê Đức T. bị gãy 2 xương sườn, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra tại hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 3 người khác bị thương



Tại hiện trường, xe do tài xế V. điều khiển tông vào dải phân cách phía trong, xe do tài xế Lê Đức T. điều khiển nằm ở làn giáp dải phân cách giữa. Cả 2 xe ôtô hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vụn vương vãi trên mặt đường.



Hiện, Công an huyện Kiến Thụy cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.



