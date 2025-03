Xe điện VinFast trở thành "hàng hot" trên thị trường xe cũ

“Xe về đến showroom là có khách mua”

“Các dòng xe VF 5 và VF 6 được rất nhiều người tìm mua. Kéo theo giá trị bán lại cũng cao so với mặt bặng chung của thị trường xe đã qua sử dụng” - anh Vũ Lộc, một người kinh doanh xe cũ tại Hà Nội cho biết.

Theo giới kinh doanh, người mua sẽ chỉ tiết kiệm được 3-5% cho các mẫu xe điện VinFast so với mua mới. Nói cách khác, xe cũ của VinFast giữ giá tốt. So với xe dùng động cơ đốt trong, con số này tương đương. Thậm chí nhiều trường hợp xe của thương hiệu ít phổ biến tại Việt Nam, mức độ mất giá còn cao hơn so với xe VinFast và thường phải lưu kho thời gian dài trước khi có khách hỏi mua.

VinFast VF 5 là mẫu xe điện được nhiều người quan tâm trên thị trường xe cũ

Ngoài ra, không ít trường hợp xe điện VinFast còn có giá bán lại cao hơn so với khi mua. “Xe VF e34 đời đầu có thể bán được với giá tương đương thậm chí có lời so với thời điểm mua. Điểm chung của thị trường ô tô cũ là giá trị khấu hao của xe chỉ đến một mức nhất định sẽ không thể khấu hao thêm nữa”, anh Vũ Lộc nói.

Thị trường ô tô cũ tại Việt Nam khá sôi động kể từ khi VinFast mở bán xe điện. Theo nhiều chủ showroom xe đã qua sử dụng tại Hà Nội, xe điện VinFast có rất nhiều ưu điểm để được săn đón trên thị trường.

“Nhiều khách hàng mua xe cũ tại showroom của tôi cho biết tiết kiệm được một chút cũng là đáng quý và giúp họ giảm bớt áp lực tài chính. Chi phí tiết kiệm trong quá trình vận hành cũng khiến xe điện VinFast được nhiều người tìm mua và chấp nhận mức giá mua lại không chênh lệch quá nhiều khi so với mua mới” - anh Vũ Lộc cho biết thêm.

Nhiều yếu tố dẫn đến giữ giá

Sau hơn 3 năm thực sự được biết đến tại Việt Nam, xe điện nói chung và xe VinFast đã trở nên thân thuộc với người dân. Những băn khoăn ban đầu đã được thay thế bằng sự hài lòng trong quá trình sử dụng. Điều này khiến xe điện được nhìn nhận theo góc độ của một mẫu ô tô như xe đốt trong. Bên cạnh đó, xe điện nói chung, đặc biệt là xe VinFast có nhiều giá trị vượt trội để khách hàng săn đón trên thị trường xe cũ.

Đầu tiên kết cấu đơn giản, ít chi tiết cơ khí hơn xe xăng giúp xe điện dù đã qua sử dụng cũng dễ kiểm soát mức độ rủi ro về bảo dưỡng hơn so với xe truyền thống. Chưa kể hầu hết xe điện đã qua sử dụng tại Việt Nam khi lên sàn xe cũ đều ở tình trạng còn như mới bởi thời gian sử dụng ngắn. Đặc biệt, các dòng ô tô điện VinFast được bảo hành với thời gian lên đến 10 năm tuỳ dòng xe cũng mang lại sự yên tâm cao hơn cho khách hàng.

Nhiều mẫu xe điện VinFast cũ về showroom đã có người hỏi mua luôn

Bên cạnh đó, chu kỳ bảo dưỡng dài cũng là yếu tố giúp người mua xe cũ tiết kiệm nhiều chi phí hơn so với xe xăng.

Theo nhiều chủ xe, chi phí sử của xe điện rất thấp. Cùng một quãng đường di chuyển, chi phí cho năng lượng của xe điện chỉ bằng khoảng 1/3 so với xe dùng động cơ đốt trong. Đáng chú ý, những mẫu chủ xe VinFast hiện tại được áp dụng chính sách miễn phí sạc pin đến hết năm 2027, kéo theo chi phí năng lượng trong hơn hai năm bằng 0.

“Đối với xe đã qua sử dụng của VinFast khách hàng với được áp dụng sạc pin miễn phí trong khoảng 2 năm tới, khiến chi phí sử dụng thực tế rất thấp. Khách hàng không chỉ tiết kiệm chi phí mua ban đầu, không mất tiền nhiên liệu nên hầu như xe cũ cứ về showroom là có người mua luôn” - chủ showroom ô tô cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết.

Sự ưu việt về tính năng của xe điện, cùng khả năng vận hành tiết kiệm đã được chứng minh trong suốt thời gian qua đã giúp loại phương tiện gần như mới tại Việt Nam trở nên được săn đón trên sàn xe đã qua sử dụng. Trong khi đó, trên thị trường xe mới, VinFast cũng đã có một năm 2024 rất thành công với thị phần số 1 Việt Nam.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV