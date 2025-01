Xe cháy và tai nạn, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đang ùn ứ

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 22-1 (23 tháng Chạp), xe đầu kéo biển số 77C-075...kéo theo rơ-moóc có thùng container di chuyển trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng TP HCM đi tỉnh Đồng Nai.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ cháy xe

Khi qua nút giao với Quốc lộ 51 khoảng 8km (địa phận xã Bình Sơn, huyện Long Thành) thì xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy. Phát hiện khói đen bốc lên từ khu vực đầu xe, tài xế nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an huyện Long Thành đã xuất 3 xe chữa cháy cùng hơn 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không ghi nhận thiệt hại về người.

Vụ va chạm liên hoàn khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng hơn

Cũng trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua nút giao Quốc lộ 51 khoảng 5km), khoảng 7 giờ sáng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa 4 xe container, xe khách 16 chỗ, xe tải và ô tô con. Vụ tai nạn cũng khiến người trên ô tô 16 chỗ và ô tô con choáng váng, trầy xước.

Giao thông trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây càng thêm kẹt xe nghiêm trọng.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người lao động