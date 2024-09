VIDEO: Sau tiếng nổ như bom, cả ngàn m3 đất đá ập xuống vùi lấp hai vợ chồng

Sáng ngày 12-9, nhiều phương tiện cùng người dân đang tích cực tìm kiếm 2 vợ chồng bị vùi lấp sau vụ sạt lở tại thôn Yên Phú (Km23, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) vào sáng cùng ngày.

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào lúc rạng sáng

Theo một số người dân, khoảng 4 giờ sáng ngày 12-9, tại thôn Yên Phú (Km23, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái), hàng ngàn khối đất đá đã bất ngờ đổ ập xuống 3 ngôi nhà. Vụ sạt lở đất đã vùi lấp 2 vợ chồng, 2 người bị thương gãy chân, còn 1 người may mắn chạy thoát.

Một người dân có mặt tại hiện trường kể lại: "Thời điểm đó, bất ngờ chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ như bom. Mọi người chạy ra thì đất đá bụi mù mịt, cùng nhiều tiếng kêu cứu thất thanh. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện người bị thương mắc kẹt trong ngôi nhà bị đất đá làm hư hại nghiêm trọng nên đã cùng nhau giải cứu".

Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng

Ngay lập tức, người dân đã báo chính quyền vụ việc, đồng thời giải cứu 2 vợ chồng bị thương và đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động máy móc để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Nhiều máy móc được huy động tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn 2 nạn nhân

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, theo ghi nhận phóng viên Báo Người Lao Động tại hiện trường, hàng ngàn khối đất đá sạt lở, làm tan hoang cả trăm m2. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy móc, nhân lực cùng người dân tìm kiếm cứu nạn 2 vợ chồng bị đất đá vùi lấp.

Hàng ngàn m2 đất đá sạt lở tại đây

Đến khoảng hơn 10 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 vợ chồng nạn nhân. Khi tìm thấy, thi thể 2 vợ chồng vẫn còn đang trên giường.

Theo người dân, thời gian gần đây ở xã Hưng Thịnh xuất hiện mưa lớn, gây sạt lở nhiều khu vực. "Mưa lớn có nguy cơ sạt lở, 2 vợ chồng đã thường xuyên ngủ trên xe ôtô, di tản 3 đứa con đi nơi khác. Đến hôm qua, mưa ngớt nghĩ đã an toàn, 2 vợ chồng vào nhà ngủ thì xảy ra vụ việc"- một người dân nói.

Ngôi nhà 2 vợ chồng bị thương bị hư hại nghiêm trọng

Đất đá tràn vào nơi 2 vợ chồng bị gãy chân

Hiện trường bị cơ quan chức năng phong toà

