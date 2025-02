VIDEO: Người đàn ông buông tay “làm xiếc” với xe máy đang chạy trên phố

Chiều 21-2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy, thực hiện động tác thả 2 tay, nằm ngả người trên yên xe.

Video ghi lại cảnh người đàn ông "làm xiếc" với xe máy trên đường phố

Theo clip, khi lưu thông trên tuyến đường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 37N6 - 2704 đã bật xi nhan để chuyển làn vào phía trong, rồi bỗng nhiên ngả người ra phía sau, đồng thời giơ cả hai tay và hai chân lên trời để mặc xe máy di chuyển tự do. Sau khi xem clip nhiều cư dân mạng đã tỏ ý kiến bất bình về hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông của người điều khiển xe máy. Đồng thời, bày tỏ quan điểm đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm hành vi trên.

Hình ảnh người đàn ông "làm xiếc" với xe máy trên đường phố

Liên quan đến vụ việc trên, hiện Công an TP Vinh đang tiến hành xác minh, xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

