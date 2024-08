UBND tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh phân cấp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Việc thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp; của UBND tỉnh với các Sở, ngành, địa phương góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm vai trò chủ đạo, sự quản lý thống nhất của UBND tỉnh; tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành. Giảm tối đa cơ chế thỏa thuận, chấp thuận, cho ý kiến hoặc phê duyệt ở cấp cao hơn.

Cụ thể: Lĩnh vực Công thương, UBND tỉnh phân cấp cho Sở Công Thương công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh trong năm sau. Sở Công Thương phân cấp cho Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra thương nhân kinh doanh siêu thị thực hiện tiêu chuẩn và phân hạng siêu thị hạng 3; hướng dẫn thương nhân kinh doanh siêu thị xây dựng và thực hiện nội quy siêu thị, Trung tâm thương mại; phê duyệt Nội quy của các siêu thị hạng 3.

Lĩnh vực GD&ĐT, UBND tỉnh phân cấp cho Sở GD&ĐT trực tiếp quản lý tài chính của các Trường Trung học Phổ thông công lập, Trường Mầm non Hoa Sen, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Nghệ An và Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 Nghệ An. Thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Lĩnh vực Xây dựng, UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định. UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện, cấp xã về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý theo quy định.

Lĩnh vực GTVT, UBND tỉnh phân cấp cho Sở GTVT và UBND cấp huyện thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 24 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 25 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ.

Lĩnh vực LĐTB&XH, UBND tỉnh phân cấp cho Sở LĐTB&XH phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

Lĩnh vực NN&PTNT, UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (trừ nội dung 2 của tiểu dự án 2, thuộc dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025) có phạm vi thực hiện liên kết trên địa bàn một huyện, thị xã, thành phố theo nguồn vốn được giao.

Để thực hiện phân cấp, UBND tỉnh đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị; tập trung hoàn thiện các quy định để thực hiện phân cấp; đổi mới cơ chế giám sát, hậu kiểm đi liền với phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước; nâng cao năng lực, đảm bảo nguồn lực thực hiện; rà soát tổ chức bộ máy, nhân lực thực hiện phân cấp; theo dõi, đánh giá và thực hiện chế độ báo cáo.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có nội dung phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các quyết định thực hiện phân cấp. Cơ quan được phân cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc thực hiện phân cấp. Đối với nội dung phân cấp làm thay đổi quy định về thủ tục hành chính hoặc có liên quan trực tiếp đến hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thực hiện công bố công khai về quy trình, thủ tục hành chính theo quy định.

Định kỳ hằng năm, các Sở, ngành tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý; đồng thời tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các nhiệm vụ UBND tỉnh phân cấp cho các Sở, ngành; qua đó phát huy những kết quả đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện phân cấp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm giải trình, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực quản lý. Thường xuyên theo dõi, đánh giá và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý; kịp thời phát hiện, điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp hoặc thu hồi thẩm quyền đã phân cấp nếu thực tế triển khai chưa đạt hiệu quả đề ra...

