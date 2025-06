Tuyển dụng em ruột của CSGT hi sinh khi chặn nhóm buôn ma túy vào ngành Công an

Theo đó, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tuyển chọn chị Nguyễn Thị Thúy Diễn vào Ngành Công an nhân dân, qua quá trình tạm tuyển, ngày 18/6/2025, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã phê duyệt Quyết định tuyển chọn chính thức đối với đồng chí Nguyễn Thị Thúy Diễn vào lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm Thượng úy.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Long An tuyển chọn chính thức đối với đồng chí Nguyễn Thị Thuý Diễn vào lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An nhấn mạnh, việc tuyển dụng đồng chí Nguyễn Thị Thúy Diễn vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An; đồng thời cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào - nguyên cán bộ, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Đức Hòa hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Thị Thúy Diễn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Long An, hứa sẽ tích cực phấn đấu, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước và xứng đáng với sự hi sinh của anh trai, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Tác giả: Đại Lánh

Nguồn tin: baovephapluat.vn