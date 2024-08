Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Trung tá CSGT hi sinh trong khi làm nhiệm vụ

Sáng ngày 19/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cố Trung tá Phan Trần Anh Phương, nguyên cán bộ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT)- Công an tỉnh, hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tá Trần Minh Trúc- Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình cố Trung tá Phan Trần Anh Phương.

Trước đó vào trưa ngày 27/5, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông cùng các thành viên khác trong Tổ công tác của Trạm CSGT Ninh Hòa trên QL1, phát hiện một thanh niên (sau đó được xác định là Cao Nhật Trường- SN 2002, trú Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vi phạm tốc độ, Trung tá Phan Trần Anh Phương tiến ra chuẩn bị ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình cố Trung tá Phan Trần Anh Phương. Ảnh: CA.

Do không làm chủ tốc độ, lạng lách tránh xe chạy cùng chiều, dẫn đến mô tô của đối tượng tông trực diện vào vị trí Trung tá Phương.

Sau cú tông mạnh, Trung tá Phương bị đa chấn nghiêm trọng và hi sinh chiều cùng ngày trong quá trình cấp cứu.

Ngay trong ngày 27/5, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Công an truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Phan Trần Anh Phương, cán bộ Trạm CSGT Ninh Hòa- Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 5/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kí quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Phan Trần Anh Phương, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: baovephapluat.vn