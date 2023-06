Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành quyết định truy tìm Nguyễn Thị Ngọc Ba (SN 1974, thường trú tại thôn An Tân, xã hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ba.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận đơn tố giác của 16 công dân thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về việc Nguyễn Thị Ngọc Ba có dấu hiệu của hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng,

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Nguyễn Thị Ngọc Ba hiện không có mặt tại nơi cư trú, không liên lạc được, không xác định được hiện đang làm gì, ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khi tìm thấy hoặc có thông tin về đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ba, hãy thông báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, để phối hợp giải quyết.

Tác giả: Trung Thành

Nguồn tin: cand.com.vn