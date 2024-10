Triệt xóa đường dây mua bán 97,5kg ma tuý tổng hợp từ châu Âu về Việt Nam

Pháp luật

Thông tin về vụ án trên, ngày 7/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.