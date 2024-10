Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng

Ngày 25/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng.

Cơ quan điều tra đã xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài (SN 1983, trú tại số 2A đường Chu Văn An, phường Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) cầm đầu.

Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại TP.Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hoà giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.

Trong đó, Nguyễn Thế Th. (SN 1982, trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; hiện đang ở phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) được Tài tin cậy, là đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài.

Thông qua các website trên internet, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi.

Đặc biệt, vào thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America, các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, đối tượng Th. đã di chuyển vào TP.Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các "con bạc" và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng /1 triệu/ 1ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm. Khi người vay không trả đúng hẹn các đối sẽ dùng hung khí đe doạ hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ: 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời, tiến hành phong toả 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.

Trước đó vào cuối tháng 9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã Kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán tài khoản ngân hàng và Đánh bạc xảy ra tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành phố khác do Phạm Đăng Mong cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.

