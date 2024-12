Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2025

Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐTB&XH đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban, ngành huyện, thành, thị tại các điểm cầu.

Năm 2024, toàn tỉnh có trên 34.000 người được giới thiệu, tư vấn nghề và việc làm

Trong năm 2024, với quyết tâm cao, sự quyết liệt, đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và sự đồng thuận, nỗ lực, linh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành LĐTB&XH đã chủ động bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hồ Thị Châu Loan báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025

Công tác lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được ngành quan tâm, sâu sát. Năm 2024, ngành đã cấp Giấy phép lao động cho 1.806 lao động nước ngoài. Cùng với đó, hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được tăng cường. Sở LĐTB&XH đã chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn kết nối lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức tư vấn nghề và việc làm cho 34.640 người (tăng 5% so với kế hoạch); đồng thời giới thiệu việc làm và cung ứng 3.976 người (tăng 13% so với kế hoạch).

Hoạt động quản lý nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được triển khai hiệu quả. Dự ước năm 2024, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 67.050 lượt người, đạt 103% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 70,1% (tăng 1,1% so với năm 2023), trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 29,8%, đạt 100% KH (tăng 1,2% so với năm 2023. Tỷ lệ có việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp đạt 81,9% (tăng 1,1% so với năm 2023).

Đặc biệt, công tác thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng cũng được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hiện, toàn tỉnh đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 64.880 đối tượng với số tiền chi trả trên 153 tỷ đồng/tháng; tiếp nhận, tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho 9.750 trường hợp.

Phong trào Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được xã hội hóa sâu rộng. 100% Người có công với cách mạng và thân nhân được hưởng chính sách ưu đãi. Việc thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được quan tâm đầy đủ, kịp thời. Trong năm, có 288.707 lượt Người có công với cách mạng, Bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và 16 đơn vị được tặng quà, tổng kinh phí trên 218 tỷ đồng.

Ngành LĐTB&XH đã hoàn thành cập nhật 57.654 hồ sơ người hưởng chính sách ưu đãi vào cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng; hoàn thành cập nhật 2.461.061 dữ liệu thông tin người lao động.

Ngành đã tập trung tham mưu thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; tiến độ giải ngân nguồn vốn đạt kết quả tích cực. Ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ trương của Chính phủ. Dự kiến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 4,12% (giảm 1,07% so với đầu năm); tỷ lệ hộ cận nghèo 5,52% (giảm 0,21% so với đầu năm).

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm, chỉ đạo. Hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tiếp tục được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực ngành quản lý tiếp tục được thực hiện tốt…

Tại hội nghị, các địa phương Đô Lương, Tương Dương, Diễn Châu, Thanh Chương, Nghi Lộc, Kỳ Sơn và các đơn vị đã báo cáo kết quả đạt được trong triển khai công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn. Các đại biểu cũng đề nghị ngành LĐTB&XH tiếp tục rà soát các hồ sơ, trích lục, xem xét các chế độ liệt sỹ đã có danh sách mà không có hồ sơ lưu trữ; truy thu tiền hưởng sai các chế độ chất độc hóa học; phân loại hộ nghèo và người nghèo để có chế độ, chính sách phù hợp với thực tiễn; đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hoạt động trẻ em tại các huyện, thị và cơ sở...

Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội cho người có công, các đối tượng yếu thế

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích ngành LĐTB&XH đã đạt được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành LĐTB&XH cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa ngành LĐTB&XH với các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Để hoàn thành tốt các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp mà ngành đã đề ra trong năm 2025, ngành LĐTB&XH. tiếp tục nắm chắc tình hình lao động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội tiếp cận việc làm. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, người có công. Chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với Người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, chính sách giảm nghèo, nhất là các chính sách mới đảm bảo đầy đủ, kịp thời, minh bạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em…

Thời gian tới, thực hiện chủ trương sáp nhập của Chính phủ, ngành LĐTB&XH cần tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định. Chỉ đạo nâng cao các chỉ số cải cách hành chính lĩnh vực của ngành...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐTB&XH

Dịp này, 3 cán bộ Sở LĐTB&XH được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTB&XH được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

