Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD Việt Nam tử vong trong phòng ngủ

Trước đó vào khoảng 4h sáng 29/6, trong lúc đi kiểm tra các khu vực trong Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD Việt Nam ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), ông Trần Văn Thanh, nhân viên bảo vệ doanh nghiệp phát hiện Tổng Giám đốc Chuah Keh Teang (SN 1956), quốc tịch Malaysia nằm ngửa dưới sàn nhà, cạnh bên giường ngủ. Do phòng ngủ khóa trái bên trong, nhiều lần ông Thanh gõ cửa kêu gọi bất thành, nên trình báo Công an xã An Mỹ phối hợp kiểm tra và xác định người đàn ông này đã tử vong.

Xe chuyên dụng của Trung tâm 115 Phú Yên tiếp cận hiện trường.



Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm bên ngoài tử thi, cơ quan chức năng đã đưa thi thể ông Chuah Keh Teang lên xe chuyên dụng của Trung tâm cấp cứu 115 Phú Yên chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để bảo quản. Trong chiều cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản thông báo cho Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh để thông tin cho gia đình ông Chuah Keh Teang, phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Từ tháng 3/2013 đến nay, Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD Việt Nam luôn trong tình trạng đóng cửa do tạm ngừng sản xuất kinh doanh vì gặp khó khăn. Ảnh: Việt Tường.

Được biết, tiền thân Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD Việt Nam là Công ty liên doanh sản xuất ô tô JRD Việt Nam, hoạt động từ đầu tháng 5/2005 trên diện tích hơn 7,6ha đất thuê của tỉnh Phú Yên tại thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An. Đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%, chuyên sản xuất, lắp ráp, thiết kế xe ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp này có nhiều vi phạm, nhiều lần bị Cục Hải quan Bình Định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực hải quan; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử phạt hành chính trên lĩnh vực môi trường… Do khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên doanh nghiệp đã tạm ngừng sản xuất từ tháng 3/2013. Các cơ quan chức năng ở Phú Yên đã tổ chức đối thoại, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tái cấu trúc, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết để sản xuất, nhưng đến nay Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD Việt Nam vẫn luôn trong tình trạng đóng cửa.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: cand.com.vn