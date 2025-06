Toàn cảnh lũ lụt lịch sử tại Trung Quốc: Nước đổ như thác tại trung tâm thương mại, cầu cao tốc gãy đôi, xe trôi trên đường

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước đổ về từ thượng nguồn, nhiều con sông trên địa bàn huyện Dung Giang, tỉnh Quý Châu, đã ghi nhận mực nước dâng cao nhanh chóng và đạt mức kỷ lục trong 30 năm trong ngày 24/6.

Ảnh: CCTV

Nhiều khu vực trũng thấp tại trung tâm huyện bị ngập sâu trong nước, khiến cuộc sống người dân đảo lộn nghiêm trọng. Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, sử dụng xuồng, dây thừng cùng các thiết bị chuyên dụng để di chuyển đến những điểm ngập nặng, tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh việc cứu hộ, lực lượng chức năng còn phát loa dọc các tuyến đường ngập lụt, liên tục phát thông báo bằng cả thiết bị cầm tay lẫn loa phát thanh trên xe chuyên dụng, nhắc nhở người dân sơ tán kịp thời và nâng cao cảnh giác.

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Sina

Từ các video, được biết phần tầng hầm và tầng 1 của trung tâm thương mại lớn nhất khu vực đã bị ngập. Đồng thời, trên đường phố, một số xe ô tô đã bị nước cuốn trôi.

Đáng chú ý, vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 24/6, cây cầu trên tuyến cao tốc Hạ Dương, đoạn qua tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), đã xảy ra sự cố sập một phần. Từ các hình ảnh có thể thấy, cây cầu bị gãy đôi ở đoạn giữa, một chiếc xe tải mắc kẹt ngay tại điểm gãy, cabin xe lơ lửng trong không trung. May mắn tài xế bị mắc kẹt sau đó đã được giải cứu an toàn.

Tính đến 11 giờ 27 phút cùng ngày (giờ địa phương) lực lượng cứu hộ đã tiếp nhận hơn 200 cuộc gọi cầu cứu từ người dân và tổ chức sơ tán, giải cứu thành công 84 người khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục khẩn trương với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế thiệt hại thấp nhất có thể trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Các cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông tin cảnh báo và tuyệt đối không quay lại khu vực ngập sâu khi chưa có chỉ đạo chính thức.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn