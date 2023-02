Tìm gia đình cho bé gái 5 tuổi đi lạc trên quốc lộ

Bé Bùi Thảo Ng. tại Công an TP Uông Bí. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 10h ngày 12/2, anh Bùi Huy Yên (trú tại xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) phát hiện 1 bé gái khoảng 5 tuổi đi bộ một mình dọc Quốc lộ 10, đoạn qua phường Phương Nam, TP Uông Bí. Thời điểm này, trời mưa gió, đường rất đông phương tiện qua lại. Anh Yên đã hỏi han và đưa bé tới trực ban Công an TP Uông Bí để lực lượng chức năng tìm người thân cho bé.

Công an TP Uông Bí phân công cán bộ chăm sóc, trấn an cháu bé, tiến hành tìm hiểu nhân thân, đồng thời cùng Công an phường Phương Nam thông báo tới các tổ dân, khu phố phối hợp tìm kiếm gia đình cháu bé qua nhiều kênh, đặc biệt là qua các trang, hội nhóm mạng xã hội trên địa bàn.

Sau gần 1 giờ, Công an thành phố Uông Bí đã xác minh thông tin và tìm được gia đình bé gái. Bé được xác định là Bùi Thảo Ng. (SN 2018), con anh khoảng 11h cùng ngày (ở khu Hiệp An 2, phường Phương Nam). Bé Thảo Ng. đi lạc.

Khoảng 11h cùng ngày, gia đình đã nhanh chóng tới cơ quan công an nhận Thảo Ng. và đưa bé về nhà.

Tác giả: Nhân Tâm

Nguồn tin: baophapluat.vn