Thuốc bổ tự nhiên cực tốt cho sức khỏe, bán đầy chợ Việt lại ít người ngó tới

Bí đỏ tốt cho mắt

Bí đỏ là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, giúp duy trì độ ẩm cho mắt, bảo vệ giác mạc và hỗ trợ quá trình điều tiết ánh sáng, giúp bạn nhìn rõ hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, ngăn ngừa các bệnh về mắt như quáng gà và khô mắt.

Hai chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có nhiều trong bí đỏ cũng giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và các gốc tự do, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, hai bệnh về mắt thường gặp ở người lớn tuổi.

Bí đỏ được ví như thuốc bổ vì cực tốt cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Bí đỏ chứa một lượng lớn kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Kali giúp cân bằng tác động của natri, giảm áp lực lên thành mạch máu và giảm nguy cơ tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch.

Chất xơ trong bí đỏ giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, một nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ.

Tăng cường miễn dịch

Bí đỏ chứa một lượng lớn beta-carotene, chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và vi khuẩn gây hại.

Trong khi đó, vitamin C có trong bí đỏ là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi tổn thương và tăng cường khả năng sản xuất tế bào bạch cầu. Tế bào bạch cầu là những chiến binh bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Bí đỏ cũng chứa các khoáng chất như kẽm và sắt, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng miễn dịch. Kẽm giúp tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch, trong khi sắt giúp vận chuyển oxy đến các tế bào, hỗ trợ quá trình sản xuất năng lượng và tăng cường sức đề kháng.

Tốt cho tiêu hóa

Bí đỏ chứa một lượng lớn chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Trong khi, chất xơ hòa tan tạo thành một dạng gel trong ruột, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn và ổn định lượng đường trong máu.

Bí đỏ là một trong những thực phẩm rẻ tiền lại có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Getty Images

Bí đỏ cũng chưa một lượng nhỏ prebiotics, khi đi vào cơ thể sẽ là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Những vi khuẩn này giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu và tiêu chảy.

Bí đỏ ngăn ngừa ung thư

Bí đỏ chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, bao gồm beta-carotene, vitamin C và vitamin E. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm giảm nguy cơ phát triển ung thư.

Ngoài ra, bí đỏ cũng chứa nhiều carotenoids, bao gồm beta-carotene và alpha-carotene, có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư phổi, dạ dày và vú.

Hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da

Bí đỏ chứa rất ít calo (khoảng 26 calo/100g), đồng thời giàu chất xơ và nước, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Chất xơ trong bí đỏ không chỉ giúp bạn no lâu mà còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Vitamin A và C trong bí đỏ là hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn và làm mờ các vết thâm nám. Trong khi đó, vitamin E có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da và giảm khô ráp, mang lại làn da mịn màng và tươi trẻ.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn