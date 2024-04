Thủ tướng: Cảnh sát cơ động phải lấy hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ hai của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, trên nền tảng truyền thống vẻ vang, anh hùng của 50 năm thành lập và trưởng thành, với khí thế mới, động lực mới và tinh thần "còn Đảng, còn mình", lực lượng CSCĐ nói riêng, Công an Nhân dân nói chung sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt nhiều thành tích, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

"Luôn dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Xây dựng văn hóa, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người Công an Nhân dân bản lĩnh, dũng cảm, nhân văn, có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự vì "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!" như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định, thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có lực lượng CSCĐ sẽ ngày càng nhiều hơn, nặng nề hơn, bao trùm toàn diện trên tất cả các mặt và khó khăn, phức tạp hơn.

Vậy nên, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CSCĐ phải thực sự tinh nhuệ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vũ khí hiện đại; huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, giữ vững kỷ cương, kỷ luật để phát triển đất nước...

Theo Thủ tướng, lực lượng Công an Nhân dân nói chung, CSCĐ nói riêng phải làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng lực lượng CSCĐ; về nội dung, phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự; về thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng CSCĐ cần chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; xử lý khôn khéo, hiệu quả các hoạt động tập trung đông người phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, lực lượng CSCĐ phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CSCĐ; thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp, sát thực tiễn trong và ngoài nước; tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Bộ Tư lệnh CSCĐ.

"Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm, chăm lo đầu tư tương xứng, hiệu quả để lực lượng CSCĐ có đủ sức mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trước mắt và lâu dài với lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý lực lượng CSCĐ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Thủ tướng yêu cầu quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; bảo đảm sức khỏe cán bộ, chiến sỹ; chú trọng hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các thế hệ đi trước, các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình khó khăn, người yếu thế, hộ nghèo...

