Thoát nạn sau vụ cây đổ sập, 2 người đi xe máy hành động gây chú ý: 'Qua sinh tử mới biết quý trọng nhau'

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, bên lề đường, một đội công nhân đang tiến hành xúc các cây lớn nhằm dọn dẹp lề đường. Đáng chú ý, xung quanh khu vực này, đội thi công không hề dựng biển cảnh báo hay có người điều phối giao thông. Do đó, rất nhiều phương tiện vẫn thản nhiên di chuyển qua lại.

Tiếp đó, 2 người đi trên cùng một xe máy di chuyển đến khu vực này, một gốc cây bất ngờ bật lên khiến cả thân cây ngã xuống yên chiếc xe. Chỉ cần thiếu một chút may mắn nữa, có lẽ 2 người ngồi trên xe máy đã gặp tai nạn thương tâm.



Ngay khi biết mình thoát "đại nạn", cả 2 người trên xe máy đã vội nhảy xuống đường, ôm nhau vì vui mừng. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh nhà dân tại khu vực này ghi lại.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người "thót tim" khi theo dõi tình huống này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự bức xúc với đội thi công vì sự thiếu trách nhiệm, chủ quan, suýt gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Đúng là qua sinh tử mới biết quý trọng nhau. Nhìn 2 bác ôm nhau ăn mừng sau khi thoát nạn mà xúc động theo"

"Vừa là may, vừa là thấy đội thi công kia làm ăn vô trách nhiệm. Máy xúc cây lên mà không có chắn hay biện pháp an toàn nào, chết oan vì mấy kiểu làm việc thế này mất thôi"

"Vừa xem vừa thót tim. Chúc mừng 2 bác thoát nạn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đội thi công kia làm ăn chán quá", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn