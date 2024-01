Thiếu nữ bị bán vào "động" massage kích dục

Cơ quan Công an đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng: Hồ Chí Tú (SN 2002), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1993), cùng thường trú tại phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Nguyễn Văn Dũng (SN 1976, thường trú tại phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành), Vũ Thanh Tùng (SN 1993, thường trú tại xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, tỉnh Hải Phòng).

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.



Nạn nhân là N.T.T.T (SN 2008, cư trú tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Trước đó, khoảng tháng 5/2023, T. có đến ở trọ tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và liên hệ với đối tượng Hồ Chí Tú qua facebook để xin việc làm. Tú thông báo cho T. đến làm tại một quán ốc trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. T. đồng ý và cung cấp địa chỉ, số điện thoại cho Tú. Sau đó Tú liên lạc với Nghĩa, Tùng, Tú nói Nghĩa đến chở T. đi Bình Dương, khi nào đến thì gọi Tùng ra nhận. Nghĩa chở T. đến một quán cafe tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và gặp Tùng.

Tại đây, Tùng nói cho T. làm tại quán massage kích dục nhưng T. không đồng ý. Sau đó, Tùng đã chụp ảnh, quay phim T. lại và gửi qua Zalo cho 1 đối tượng tên Nam để Nam bán cho các quán cà phê chòi (có hoạt động massage kích dục) nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Văn Dũng là chủ quán cà phê “Linh Đa” trên địa bàn thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã đồng ý nhận T. và trả 10 triệu đồng cho nhóm của Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã chuyển toàn bộ số đối tượng phạm tội kèm theo tài liệu có liên quan của vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Chơn Thành để giải quyết theo thẩm quyền. Công an thị xã Chơn Thành đã quyết định tạm giữ 4 đối tượng trên. Riêng đối tượng Nam, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn