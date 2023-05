Thanh Hóa nóng kỷ lục 44,1 độ C, cao nhất ở Việt Nam từ trước đến nay

Thanh Hóa đo được nhiệt độ kỷ lục 44,1 độ C, cao nhất tại Việt Nam từ trước đến nay - Ảnh: C.TUỆ

Theo Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), tại trạm đo Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) nhiệt độ lúc 16h là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ C.

Nhiệt độ này đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất 43,4 độ C quan trắc được tại trạm Hương Khê (Hà Tĩnh) ngày 20-4-2019.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 6-5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37 - 40 độ C.

Một số nơi trên 41 độ C như Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ C, TP Hòa Bình 41,3 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,4 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 42,5 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 42,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C..., độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 33 - 55%.

Nhiệt độ lúc 13h trưa nay tại các tỉnh miền Trung - Ảnh: NCHMF

Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40 - 65%.

Tại trạm Láng (Hà Nội), nhiệt độ đo ở lều khí tượng 38,2 độ C.

Hôm nay sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất trong đợt nắng nóng này.

Từ ngày mai (7-5) áp thấp nóng yếu đi, nắng nóng giảm dần trên cả nước.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: tuoitre.vn