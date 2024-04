Sở Du lịch kiểm tra tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò 2024

Trong tỉnh

Sáng ngày 15/4, Đoàn công tác của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An do bà Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở dẫn đầu đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2024. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện các ban, ngành đơn vị liên quan và lãnh đạo UBND các phường: Thu Thủy, Nghi Thu.