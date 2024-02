Rồng Nghệ An vừa trình làng, dân tình quay sang 'xin lỗi vì hôm trước lỡ cười rồng Thanh Hóa'

Càng cận Tết Nguyên đán 2024, đường đua linh vật càng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Bên cạnh những con rồng hoành tráng, oai phong... thì cũng có không ít những con rồng khiến dân mạng vừa nhìn đã bật cười.

Rồng Thanh Hóa lộ diện khiến dân tình tranh cãi

Nếu trước đó, dân mạng từng được phen cười ngất trước con rồng "gầy còm, ốm yếu, trông giống lươn" ở Thanh Hóa thì mới đây, dân mạng lại tiếp tục được phen xôn xao trước hình dáng của rồng Nghệ An.

(Video: Rồng Nghệ An trình làng khiến dân tình cười ngất. Nguồn: quy092003)

Theo đoạn video đang viral ở nhiều nền tảng mạng xã hội, rồng Nghệ An được thiết kế, tạo hình từ cây xanh. Thế nhưng, cả phần thân lẫn phần đầu rồng đều "sai sai" khiến dân mạng không khỏi bàn luận. Theo đó, nhiều người nhận xét rằng: "rồng này giống rắn; đây là lươn nhé, đặc sản của Nghệ An; rồng gì mà chẳng thấy râu rồng đâu nhỉ?; rồng mới cắt tóc à?...".

Thậm chí, còn có nhiều bình luận còn bày tỏ rằng "xin lỗi vì hôm trước lỡ cười rồng Thanh Hóa".

Hiện tại, hình dáng của con rồng ở Nghệ An vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn