Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An thăm, chúc Tết Công ty CP Thực phẩm Sữa TH và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác đã đến thăm Công ty CP Thực phẩm Sữa TH.

TH là đơn vị đã có những đóng góp nổi bật với tư cách là doanh nghiệp đi tiên phong về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với các dự án quy mô lớn, tạo ra những thay đổi lớn trong ngành sữa Việt Nam cũng như nền nông nghiệp và chế biến gỗ… TH đã tạo cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng hơn 1.600 lao động, trong đó có khoảng 1.000 lao động địa phương, kích thích tăng trưởng kinh tế địa bàn khi tiêu thụ các mặt hàng nông sản của nông dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác tặng quà chúc Tết Công ty CP Thực phẩm Sữa TH



Ngoài ra, một số dự án tiêu biểu khác cũng đang được triển khai hiệu quả, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế và xã hội như dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng (tổng mức đầu tư 4.999 tỷ đồng), Nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững (tổng mức đầu tư 1.896 tỷ đồng), dự án Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả núi Tiên (tổng mức đầu tư 1.177 tỷ đồng)… góp phần giúp TH luôn nằm trong top các doanh nghiệp nộp thuế cao nhất toàn tỉnh.

Thăm, chúc Tết Công ty CP Thực phẩm Sữa TH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An khẳng định, trong những năm qua, song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao Công ty CP thực phẩm sữa TH luôn là đơn vị có nhiều hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau. Các hoạt động trên đều thể hiện nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn đáng trân trọng.

Với vị thế là một trong những tập đoàn lớn, luôn có quyết tâm cao và thực hiện nhiều dự án hiệu quả từ trước tới nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong năm 2023, Công ty sẽ phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa sản xuất kinh doanh và có những dự án lớn hơn nữa cho tỉnh nhà. UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư; tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn và vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của Nhà đầu tư.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt. Trong những năm qua, cùng với việc tập trung xây dựng phát triển hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt cũng đã luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội với các hoạt động thiết thực tại địa bàn thị xã Hoàng Mai cũng như trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt



Bước sang năm mới 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tiếp tục hoàn thiện các thủ tục có liên quan để được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Dự án Khu Công nghiệp Hoàng Mai II. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để sớm triển khai thực hiện sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác tặng quà chúc Tết Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao năng lực và nỗ lực của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt trong công tác triển khai đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và thu hút đầu tư, góp phần đưa Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 trở thành một trong những Khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão 2023, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chúc Công ty sang năm mới thắng lợi mới, có được những thành công hơn nữa trong công tác thu hút và triển khai các dự án đầu tư. UBND tỉnh luôn quyết tâm cao, hành động thực chất để Nghệ An trở thành địa bàn đầu tư thuận lợi, an toàn và tin cậy cho các nhà đầu tư.

