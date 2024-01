Phim Mai của Trấn Thành có thể bị phạt vì phạm luật

Chiều 25/1, tại buổi họp báo định kỳ của UBND TP.HCM, bà Lý Thị Hồng Loan, Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thông tin chính thức về sự việc đoàn phim Mai của Trấn Thành quảng cáo sai quy định.

Hình ảnh xe dán decal quảng cáo phim "Mai" trên đường.

Theo ghi nhận, chiếc xe khách loại 47 chỗ có dán hình ảnh dàn diễn viên, thời gian công chiếu phim với các dòng chữ "Mai: Một bộ phim của Trấn Thành. Bộ phim tình cảm gia đình cảm động nhất dịp Tết 2024" đã lưu thông trên nhiều tuyến đường TP.HCM những ngày gần đây.

Bà Lý Thị Hồng Loan khẳng định, ê-kíp phim đã vi phạm điều 32 của Luật Quảng cáo, qui định về quảng cáo trên phương tiện giao thông.

"Điều 32 Luật Quảng cáo quy định: Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Việc thể hiện biểu trưng, logo, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông…", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết.

Bà Lý Thị Hồng Loan cho biết, nếu trường hợp các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên phương tiện giao thông vi phạm Điều 32 Luật Quảng cáo thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Khoản 2, Điều 43, Nghị định 38/2021/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

"Phạt 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông; sản phẩm quảng cáo vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Tuy nhiên Sở VH&TT không có thẩm quyền dừng phương tiện đang lưu thông. Liên quan đến việc quảng cáo trên phương tiện giao thông như xe khách, xe buýt, xe công nghệ, UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an TP.HCM rà soát, kiểm tra, quản lý", Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu.

Trước đó, vào ngày 23/1, trên Fanpage chính thức, Trấn Thành chia sẻ loạt hình ảnh xe khách dán hình quảng cáo phim Mai chạy trên các tuyến đường TPHCM. Nam diễn viên viết: "Có ai thấy mấy em chạy vòng vòng thành phố chưa ạ? Nhìn là thấy Tết liền! Mùng 1 gặp nhau nha cả nhà".

Tuy nhiên, hiện tại bài đăng đã bị gỡ khỏi Fanpage.

Ngoài việc in hình ảnh toàn thân xe, nội dung quảng cáo phim của Trấn Thành cũng bị cho rằng vi phạm Luật Quảng cáo 2012 khi sử dụng từ "nhất" trong câu: "Bộ phim tình cảm gia đình cảm động nhất dịp Tết 2024" mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ 2008 (sửa đổi bổ sung 2018) quy định: "Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Do vậy, việc dán decal để quảng cáo phim của Trấn Thành được xem là hành vi trái với pháp luật về giao thông, do tự ý thay đổi các đặc tính kỹ thuật của xe và màu sơn so với xe đã đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Mai là bộ phim thứ ba do Trấn Thành làm đạo diễn, sau Bố già và Nhà bà Nữ. Phim ấn định ngày khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán và được kỳ vọng là dự án bùng nổ về doanh thu.

Trước đó, phim vướng ồn ào vì có nhiều điểm tương đồng với bìa sách "Hẹn nhau ở một cuộc đời khác" của tác giả Gari.

Tác giả: Thúy Vi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn